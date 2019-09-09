«Вот лох, а». Дзюба и Лунев пробили пенальти на щелбаны (видео)

Игроки сборной России Артем Дзюба и Андрей Лунев поспорили, кто лучше исполняет пенальти левой ногой. Проигравший получал щелчки по носу. Первый раунд остался за вратарем, затем Дзюба отыгрался. «Вот лох, а», — так один из ударов нападающего прокомментировал Лунев.

Артем Дзюба часто устраивает такие конкурсы на лучшего пенальтиста и в сборной, и в «Зените». Форвард уже побеждал в таких дуэлях президента питерского клуба Александра Медведева, голкипера женской сборной России Эльвиру Тодуа и Лунева.



Сборная России сегодня проведет матч квалификации Евро-2020 с Казахстаном. Напомним, Дзюба отличился в предыдущей игре с Шотландией.



После 5 матчей российская сборная с 12 очками занимает второе место в группе, отставая от Бельгии на три очка.



Андрей Санталов