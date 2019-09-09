Хорватские болельщики спели колыбельную словацкому малышу (видео)

Матч Словакия — Хорватия в квалификации Евро-2020 запомнился не только разгромом хозяев, но и поведением хорватских болельщиков. В интернете появилось видео, как группа хорватов, гуляя по Трнаве, спели колыбельную для маленького ребенка в коляске.

Хорошее настроение было у хорватских фанов и после матча: теперь их сборная делит первое место в группе с Венгрией. У обеих команд по 9 очков после 4 игр.



Андрей Санталов