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18:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Хорватские болельщики спели колыбельную словацкому малышу (видео)

Милота дня.

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Матч Словакия — Хорватия в квалификации Евро-2020 запомнился не только разгромом хозяев, но и поведением хорватских болельщиков.

В интернете появилось видео, как группа хорватов, гуляя по Трнаве, спели колыбельную для маленького ребенка в коляске.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хорошее настроение было у хорватских фанов и после матча: теперь их сборная делит первое место в группе с Венгрией. У обеих команд по 9 очков после 4 игр.

Андрей Санталов

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