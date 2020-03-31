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13:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Лукаку проиграл в 1/8 финала Евро-2020 по FIFA

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку проиграл англичанину Тодду Кантвеллу со счетом 3:5 в 1/8 финала чемпионата Европы по FIFA.

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Источник: РИА "Новости"

В других прошедших в понедельник матчах 1/8 финала Бернд Лено (Германия) обыграл Пюрю Сойри (Филняндия) со счетом 3:2, Патрик Шик (Чехия) победил Лиама Бойса (Северная Ирландия) со счетом 2:1 и Муннас Даббур (Израиль) со счетом 1:0 обыграл Филипа Биллинга (Дания).

Еще четыре матча 1/8 финала пройдут во вторник, 31 марта. Лукас Эранандес (Франция) сыграет с Билли Гилмором (Шотландия), Михаэль Грегорич (Австрия) сыграет с Александром Зинченко (Украина), Никола Миленкович (Сербия) сыграет с Диогу Жота (Португалия), а Серхио Регилон (Испания) — с Рэзваном Марином (Румыния).

В турнире, который проходит по системе плей-офф, изначально принимали участие профессиональные футболисты из 32 стран. Турнир, организованный популярным футбольным пабликом 433, является альтернативным чемпионатом Европы.

Смотреть игры в прямом эфире можно на канале паблика в Youtube.

Напомним, что Евро-2020 был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

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