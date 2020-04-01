Определились четвертьфиналисты Евро-2020 по FIFA
Стали известны все участники четвертьфинала Евро-2020 по FIFA.
Стали известны все участники четвертьфинала Евро-2020 по FIFA.
В четвертьфинале виртуального чемпионата Европы сыграют:
Серхио Регилон (Испания) — Бернд Лено (Германия).
Александр Зинченко (Украина) — Билли Гилмор (Шотландия).
Диогу Жота (Португалия) — Тодд Кантвелл (Англия).
Мунас Даббур (Израиль) — Патрик Шик (Австрия).
Матчи ¼ финала пройдут сегодня, 1 апреля. Посмотреть игры в прямом эфире вы можете здесь.
Напомним, что изначально в турнире принимали участие 32 футболиста из разных стран Европы. Турнир проходит по системе
Сборную России на турнире представлял игрок молодежной сборной Данил Круговой, который в 1/16 финала уступил Александру Зинченко.