Определились четвертьфиналисты Евро-2020 по FIFA

Источник: AP 2020

В четвертьфинале виртуального чемпионата Европы сыграют:

Серхио Регилон (Испания) — Бернд Лено (Германия).

Александр Зинченко (Украина) — Билли Гилмор (Шотландия).

Диогу Жота (Португалия) — Тодд Кантвелл (Англия).

Мунас Даббур (Израиль) — Патрик Шик (Австрия).

Матчи ¼ финала пройдут сегодня, 1 апреля. Посмотреть игры в прямом эфире вы можете здесь.

Напомним, что изначально в турнире принимали участие 32 футболиста из разных стран Европы. Турнир проходит по системе плей-офф.