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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Определился первый финалист Евро-2020 по FIFA

Накануне прошел первый полуфинальный матч Евро-2020 по FIFA.

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Источник: AFP 2020

Португалец Диогу Жота со счетом 4:2 победил украинца Александра Зинченко и стал первым финалистом турнира.

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Напомним, что Евро-2020 по FIFA был организован популярным футбольным пабликом 433. В турнире, который называется Plan B изначально принимали участие 32 футболиста, представлявших разные страны. Турнир проходит по системе плей-офф и стартовал с 1/16 финала.

Россию представлял игрок молодежной сборной Данил Круговой, который в первом же раунде уступил Зинченко.

Второй финалист турнира определится в пятницу 3 апреля. Немец Бернд Лено сыграет с израильтянином Мунасом Даббуром.

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