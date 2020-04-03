Определился первый финалист Евро-2020 по FIFA
Накануне прошел первый полуфинальный матч Евро-2020 по FIFA.
Накануне прошел первый полуфинальный матч Евро-2020 по FIFA.
Португалец Диогу Жота со счетом 4:2 победил украинца Александра Зинченко и стал первым финалистом турнира.
Напомним, что Евро-2020 по FIFA был организован популярным футбольным пабликом 433. В турнире, который называется Plan B изначально принимали участие 32 футболиста, представлявших разные страны. Турнир проходит по системе
Россию представлял игрок молодежной сборной Данил Круговой, который в первом же раунде уступил Зинченко.
Второй финалист турнира определится в пятницу 3 апреля. Немец Бернд Лено сыграет с израильтянином Мунасом Даббуром.