Определился первый финалист Евро-2020 по FIFA

Источник: AFP 2020

Португалец Диогу Жота со счетом 4:2 победил украинца Александра Зинченко и стал первым финалистом турнира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JUnMu2tKKjc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Евро-2020 по FIFA был организован популярным футбольным пабликом 433. В турнире, который называется Plan B изначально принимали участие 32 футболиста, представлявших разные страны. Турнир проходит по системе плей-офф и стартовал с 1/16 финала.

Россию представлял игрок молодежной сборной Данил Круговой, который в первом же раунде уступил Зинченко.