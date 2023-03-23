Италия — Англия: прогноз и ставки

Прогноз на матч

Саутгейт решил остаться главным тренером сборной Англии после вылета от Франции в четвертьфинале ЧМ-2022 — на радость болельщикам других команд. Его контракт рассчитан до лета 2024-го, Евро в Германии, скорее всего, станет последним турниром для Гарета. В заслугу тренеру ставят результаты на крупных форумах, однако из топ-сборных за это время Саутгейт победил только кризисную Германию на Евро-2020. Еще из плюсов Гарета — хорошие отношения с футболистами. А вот в тактике ему сложно что-то поменять по ходу игры, когда она складывается не в его пользу. В Англии тренера также много критикуют, что он вызывает игроков без практики.

Саутгейт жалуется, что скоро ему придется брать футболистов из чемпионшипа. Но у Манчини выбор еще меньше. В ¼ финала ЛЧ пробились три клуба из Серии А, а итальянцев среди них очень мало. Тренер уже заговорил о необходимости натурализации. У Иммобиле травма, Распадори и Скамакка мало играют, поэтому в «Скуадру адзурру» пригласили 23-летнего Ретеги из Аргентины. Всего же при Манчини в сборную вызывали 102 (!) игроков. Результаты пока противоречивые. Победа на Евро в 2021-м и пролет мимо ЧМ-2022. Италия заняла первое место в группе Лиги наций с Англией и Германией, но во многом итальянцам повезло опередить Венгрию. Уверенности в своих силах сборной сейчас не хватает.

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Италия - Англия Сделать ставку

При всех проблемах с резервом Саутгейт не вызвал на этот сбор Трента, Стерлинга и Уайта из «Арсенала». Результат должны добыть проверенные игроки. У Кейна, не забившего важный пенальти французам, еще одна мотивация. Сегодня он может стать лучшим бомбардиром сборной, пока что у него 53 гола, как и у Руни. Интересно, что Англия не выигрывала у Италии с 2012 года, а в гостях — вообще с 1961-го. В последнее время матчи между этими сборными чаще всего заканчивались вничью.

У Италии большие проблемы с составом, тут почти нет звезд. В обороне ждут Бонуччи и Ачерби, а им уже 70 лет на двоих. А тот же Верратти, как это было видно по Лиге чемпионов, не в лучшей форме. Плюсом для итальянцев станет поддержка трибун — Неаполь славится неистовыми болельщиками. Также команда Манчини сыграет в память о Виалли, работавшем в тренерском штабе, он умер в январе от рака. И все же на победу хозяевам будет сложно претендовать. Англия считается сегодня пусть и небольшим, но фаворитом, и с этим можно согласиться. На сайте и в приложении БК Olimpbet на победу гостей предлагают коэффициент 2,62.

Андрей Санталов

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