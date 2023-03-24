Франция — Нидерланды: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Франция была очень близка к тому, чтобы выиграть второй чемпионат мира подряд, но не сложилось. Дешам остался в сборной и теперь его задача — сделать то, что не получилось в 2016-м и 2021-м: победить на Евро. Новый цикл — новые лидеры. Карьеру в сборной завершили Льорис, Варан и Бензема, новым капитаном назначен Мбаппе. Это стало главной новостью из лагеря французов, на повязку претендовал также Гризманн, и решение Дешама расстроило Антуана. Интересно будет посмотреть, как это повлияет на отношения двух звезд и на игру команды. В старте у Франции сегодня ожидается много опытных игроков, она по праву считается фаворитом в этой встрече.

Для Кумана это второй заход в сборную Нидерландов. Он вывел голландцев на Евро-2020, но потом оставил команду ради «Барселоны». У «оранжевых» сейчас не самое сильное поколение в истории, однако как минимум со второго места в группе они должны отобраться на чемпионат Европы-2024. Правда, с первым матчем будут сложности. Во-первых, им противостоит более классный соперник. Во-вторых, есть проблемы с составом. У Нопперта, Де Йонга и Бергвейна травмы, Дюмфрис дисквалифицирован, а тут еще во время сбора заболели Де Лигт и Гакпо. Практически половина основы не сыграет на «Стад де Франс»!

На что ставить

Франция - Нидерланды Сделать ставку

Это особенно важный матч для Мбаппе, его первый в качестве капитана — Килиану важно начать с победы. Да и такой результат задаст настроение на всю отборочную кампанию. Тем более при таких больших проблемах у соперника. Справа у голландцев ожидается молодой защитник Тимбер, ему будет сложно справиться со звездой «ПСЖ». Плюс 33-летний вратарь Силлессен из середняка голландского чемпионата не внушает уверенность. А в нападении сложно рассчитывать на голы от Вегхорста, он забивает очень редко. Депаю же в одиночку трудно будет придумать что-то опасное впереди.

Андрей Санталов

Реклама. ООО «БК “Олимп” ОГРН 1127747004648, www.olimp.bet 18+