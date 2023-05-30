Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии

Португальцы уже провели два матча в рамках квалификации чемпионата Европы. Они одержали победу над сборной Лихтенштейна со счетом 4:0 и сборной Люксембурга со счетом 6:0. В каждой из этих игр Роналду забил по два гола. Сборная Португалии находится в группе J квалификации чемпионата Европы, также в ней выступает сборная Словакии, с которой Португалия встретится в сентябре этого года.