Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.05
Валенсия
Эспаньол
22
Футбол. Зарубежный
28.05
Райо Вальекано
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Жирона
Бетис
12
Футбол. Зарубежный
28.05
Хетафе
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Футбол. Еврокубки
31.05
Севилья
Рома
Все события
12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии

Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду попал в состав сборной Португалии на ближайшие матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии, сообщает официальный аккаунт сборной в одной из своих соцсетей.

ПортугалияОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

38-летний Роналду и 25 других футболистов примут участие в матчах португальской национальной команды с Боснией и Герцеговиной 17 июня и Исландией 20 июня.

Португальцы уже провели два матча в рамках квалификации чемпионата Европы. Они одержали победу над сборной Лихтенштейна со счетом 4:0 и сборной Люксембурга со счетом 6:0. В каждой из этих игр Роналду забил по два гола. Сборная Португалии находится в группе J квалификации чемпионата Европы, также в ней выступает сборная Словакии, с которой Португалия встретится в сентябре этого года.

Финальная стадия турнира пройдет с 14 июня по 14 июля. Матчи пройдут в десяти городах Германии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Капитан «Барыса» Михайлис стал игроком «Металлурга»
«Вест Хэму» за Влашича предложили 8 млн евро, клуб покупал его у...
Фоторепортажи
11«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале ЛЧ
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь