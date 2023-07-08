Англия U-21 — Испания U-21: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Молодежная сборная Англии — редкий гость в финалах чемпионата Европы. Последний раз «молодые львы» тут были в 2009-м (влетели Германии 0:4). А чемпионами они становились и вовсе в 80-е. Так что для англичан это уже успех. А вот Испания — давно уже одна из сильнейших сборных континента на всех уровнях, особенно на молодежном. «Красная фурия» побеждала на Евро в 2011-м, 2013-м и 2019-м, а всего брала этот титул 5 раз. На пути к этому финалу Англия выиграла все три матча в группе, затем разобралась не без везения с Португалией (1:0) в ¼ финала, а в полуфинале разгромила Израиль 3:0. Испанцы тоже вышли из группы с первого места, в плей-офф помучились со Швейцарией, дело дошло до дополнительного времени (2:1), зато в полуфинале легко переиграли Украину (5:1).

У Англии талантливая и достаточно опытная молодежь, вратарь Траффорд получил много практики в третьем дивизионе за «Болтон» — и на этом Евро он ни разу не пропустил! Лидерами в сборной стали Смит-Роу («Арсенал»), Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») и Гордон («Ньюкасл»). Хорош был и Рэмзи из «Астон Виллы», но он травмировался. Единственная проблема — у «молодых львов» нет своего Кейна, центрфорварда, который бы стабильно забивал. На Евро на этой позиции приходится играть Гордону. Англия забила 10 голов на пути к финалу, но игра в атаке была не такая яркая, как у их соперника.

Испания пропустила 4 мяча на чемпионате Европы-2023, но и забила при этом 13! Тут очень хорош Абель Руис, который мечтает стать новым Давидом Вильей. По крайней мере, на юниорском уровне он забивал много, а теперь делает это за «Брагу» и молодежную сборную. По краям у него есть креативные вингеры Серхио Гомес («Манчестер Сити») и Родри («Бетис»), также атаку поддерживают Сансет («Атлетик») и Баэна («Вильярреал»). Опорник Бланко берет пример с Бускетса, а левый защитник Миранда — с Альбы: на этом Евро у него два мяча. На стороне испанцев и победный опыт. Это поколение с тренером Денией уже выиграло Евро до 17 лет и Евро до 19 лет. Победа в Грузии — и на их счету своеобразный требл.

Что касается стилей, то тут почти всё как у взрослых. Испанцы любят владеть мячом, стараются выходить в атаку через короткий пас и прессинговать у чужой штрафной. Но при этом они часто откатываются к центру поля, чтобы встретить соперника уже там, перекрыв при этом все возможности для опасных передач. Англичане, как и сборная Саутгейта, действуют прагматично, показывая временами скучный футбол. Но тут хватает талантов, чтобы резко взвинтить темп игры и запутать соперника, заставить его ошибиться.

На что ставить

Англия - Испания Сделать ставку

Сухая серия молодежной сборной Англии на Евро производит впечатление, но своя статистика и у испанцев: 19 матчей без поражений. Поколение Руиса, Миранды и Серхио Гомеса знает, как побеждать в важных матчах, знает это и их тренер. Интересно, что в 2017-м на чемпионате Европы до 17 лет тоже был финал Испания — Англия. И тогда подопечные Дении выиграли по пенальти. Перед сегодняшним финалом котировки на победу для обеих сборных практически равные. Не факт, что все завершится в основное время, но итоговая победа Испании за 1,91 (проход Испании) в БК Olimpbet смотрится заманчиво.

Андрей Санталов

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