Стало известно количестве поданных заявок на билеты на Евро-2024
Болельщики из 206 стран подали более 20 млн заявок на билеты на чемпионат Европы по футболу 2024 года, сообщается на сайте УЕФА.
Болельщики из 206 стран подали более 20 млн заявок на билеты на чемпионат Европы по футболу 2024 года, сообщается на сайте УЕФА.
Первое окно продаж билетов на матчи финальной части чемпионата Европы открылось 3 октября и закрылось 26 октября. В этот период были доступны более 1,2 млн билетов по цене от €30 за штуку. Отмечается, что простой и прозрачный процесс подачи заявок на билеты принес огромный успех, болельщики со всего мира хотят попасть на финальный турнир Евро-2024. Самый высокий спрос на матч открытия и финал.
65% заявок поступили от болельщиков из Германии — страны-хозяйки турнира. После идут Англия, Франция, Испания и Австрия. За пределами Европы первую пятерку стран по заявкам составили США, Канада, Австралия, Китай и Мексика. Из этих стран поступило более 525 тысяч заявок.
На финальный матч Евро, который пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, было запрошено более 2,2 млн билетов, что превышает вместимость сооружения в 33 раза. На матч открытия, который пройдет на футбольной арене Мюнхена 14 июня, было получено более 1,4 млн заявок на билеты, что примерно в 21 раз превышает вместимость стадиона.
Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут 10 немецких городов.