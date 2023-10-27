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18:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно количестве поданных заявок на билеты на Евро-2024

Болельщики из 206 стран подали более 20 млн заявок на билеты на чемпионат Европы по футболу 2024 года, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: AP 2023

Первое окно продаж билетов на матчи финальной части чемпионата Европы открылось 3 октября и закрылось 26 октября. В этот период были доступны более 1,2 млн билетов по цене от €30 за штуку. Отмечается, что простой и прозрачный процесс подачи заявок на билеты принес огромный успех, болельщики со всего мира хотят попасть на финальный турнир Евро-2024. Самый высокий спрос на матч открытия и финал.

65% заявок поступили от болельщиков из Германии — страны-хозяйки турнира. После идут Англия, Франция, Испания и Австрия. За пределами Европы первую пятерку стран по заявкам составили США, Канада, Австралия, Китай и Мексика. Из этих стран поступило более 525 тысяч заявок.

На финальный матч Евро, который пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, было запрошено более 2,2 млн билетов, что превышает вместимость сооружения в 33 раза. На матч открытия, который пройдет на футбольной арене Мюнхена 14 июня, было получено более 1,4 млн заявок на билеты, что примерно в 21 раз превышает вместимость стадиона.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи примут 10 немецких городов.

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