Гусу Хиддинку исполнилось 77 лет

C 2006-го по 2010-й год Гус Хиддинк был главным тренером сборной России, которая на чемпионате Европы 2008 года достигла наивысшего достижения в своей новейшей истории — выход в полуфинал континентального первенства и завоевание бронзовых медалей.

В декабре 2008 года Хиддинку было присвоено звание «Заслуженный тренер России».

После ухода из сборной Хиддинк еще раз вернулся для работы в России — в сезоне 2012/2013 Хиддинк возглавлял «Анжи» и привел махачкалинский клуб к бронзовым медалям чемпионата России. Это единственное попадание команды в тройку призеров Премьер-лиги. Также Хиддинк вывел «Анжи» в ⅛ финала Лиги Европы, где махачкалинцы уступили «Ньюкаслу».

Карьеру футболиста Хиддинк в основном провел в Нидерландах, выступая на позиции полузащитника за клубы «Де Графсхап», НЕК и ПСВ, а в 1976 и 1977 годах недолго играл в США за «Вашингтон Дипломатс» и «Сан-Хосе Эртквейкс». После завершении карьеры стал работать ассистентом тренера в одном из своих бывших клубов — ПСВ.

Вскоре Хиддинк возглавил эйндховенскую команду и привел ее к наибольшему успеху в еврокубках — в 1988 году ПСВ завоевал Кубок чемпионов, победив в финале лиссабонскую «Бенфику». В общей сложности Хиддинк приводил ПСВ (Эйндховен) к шести победам в чемпионате Нидерландов.

Также на клубном уровне Хиддинк возглавлял такие клубы как мадридский «Реал», «Челси», «Валенсия», «Бетис» и «Фенербахче».

Помимо сборной России Хиддинк тренировал еще 5 национальных команд, две из которых доводил до полуфиналов чемпионатов мира — Нидерланды в 1998 году и Южную Корею в 2002-м. Сборная Австралии под руководством Хиддинка впервые вышла из группы на чемпионате мира. В 2006 году «соккеруз» были остановлены в ⅛ финала будущими чемпионами мира — сборной Италии. И только периоды работы в сборных Турции и Кюрасао не были отмечены положительными результатами.