«Барселона» подтвердила разрыв крестообразной связки у Гави

В воскресенье 19-летний футболист получил повреждение в матче отборочного турнира Евро-2024 против команды Грузии. Гави получил повреждение и был заменен на 26-й минуте. В ближайшие дни футболист перенесет операцию.

Сборная Испании заняла первое место в группе А и обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2024.

В этом сезоне Гави провел за «Барселону» 15 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2026 года.