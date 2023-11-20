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Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» подтвердила разрыв крестообразной связки у Гави

Полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Гави диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена, а также травма латерального мениска, сообщается на официальном сайте клуба.

Барселона
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Источник: AP 2023

В воскресенье 19-летний футболист получил повреждение в матче отборочного турнира Евро-2024 против команды Грузии. Гави получил повреждение и был заменен на 26-й минуте. В ближайшие дни футболист перенесет операцию.

Сборная Испании заняла первое место в группе А и обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2024.

В этом сезоне Гави провел за «Барселону» 15 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до июня 2026 года.

Ранее стало известно, что ФИФА выплатит около €4 млн «Барселоне» за травму Гави.

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