На Евро-2024 будет использоваться мяч с новой технологией

Источник: Соцсети

По информации источника, в мяч будет встроен специальный микрочип, помогающий определить, была ли игра рукой в ходе голевой атаки. Вместе с технологией отслеживания конечностей мяч сможет в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тела футболиста и определять, куда именно попал мяч.

Отмечается, что судьи, уже ознакомившиеся с новой системой определения игры рукой, были впечатлены точностью ее работы. Также новый микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу, что поможет арбитрам точнее определять наличие офсайда.

В ноябре УЕФА представил официальный мяч Евро-2024. Он получил название FUSSBALLLIEBE, что по-немецки означает «любовь к футболу». Мяч выполнен в белом цвете с формами крыльев с треугольными узорами черного, желтого, красного и зеленого цвета.