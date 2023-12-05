На Евро-2024 будет использоваться мяч с новой технологией
На чемпионате Европы по футболу 2024 года будет использоваться высокотехнологичный мяч, который поможет арбитрам фиксировать игру рукой. Об этом сообщает издание The Times.
На чемпионате Европы по футболу 2024 года будет использоваться высокотехнологичный мяч, который поможет арбитрам фиксировать игру рукой. Об этом сообщает издание The Times.
По информации источника, в мяч будет встроен специальный микрочип, помогающий определить, была ли игра рукой в ходе голевой атаки. Вместе с технологией отслеживания конечностей мяч сможет в режиме реального времени создавать трехмерное изображение тела футболиста и определять, куда именно попал мяч.
Отмечается, что судьи, уже ознакомившиеся с новой системой определения игры рукой, были впечатлены точностью ее работы. Также новый микрочип будет фиксировать точное время удара по мячу, что поможет арбитрам точнее определять наличие офсайда.
В ноябре УЕФА представил официальный мяч Евро-2024. Он получил название FUSSBALLLIEBE, что по-немецки означает «любовь к футболу». Мяч выполнен в белом цвете с формами крыльев с треугольными узорами черного, желтого, красного и зеленого цвета.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. 2 декабря в Гамбурге состоялась жеребьевка группового этапа турнира.