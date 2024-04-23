УЕФА назвал главных арбитров, которые обслужат матчи Евро-2024

Судейский комитет УЕФА опубликовал список из 19 главных арбитров, которые обслужат 51 матч финального турнира Евро-2024.

На Евро-2024 отправятся: Славко Винчич (Словения), Марко Гуида, Даниэле Орсато (оба — Италия), Артур Диаш (Португалия), Даниэль Зиберт, Феликс Цвайер (оба — Германия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Кружляк (Словакия), Франсуа Летесье, Клеман Тюрпен (оба — Франция), Данни Маккели (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Халил Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), Майкл Оливер, Энтони Тейлор (оба — Англия), Хесус Хиль Мансано (Испания) и Сандро Шерер (Швейцария).

Кроме того, как и на Евро-2020, в рамках соглашения о сотрудничестве между УЕФА и КОНМЕБО на турнире в Германии будет работать судья из Аргентины Факундо Тельо.

Российские арбитры после начала СВО не получают назначения на международные матчи..На Евро-2020 работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Она обслуживала два матча группового турнира (Италия — Швейцария и Германия — Венгрия), а также игру ⅛ финала между Нидерландами и Чехией.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли» обыгравшая в серии послематчевых пенальти сборную Англии.