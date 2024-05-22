Сборная Грузии объявила состав на Евро-2024

26 марта, сборная Грузии в финале стыковых матчей за выход на Евро-2024 обыграла Грецию. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2. Сборная Грузии впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы.