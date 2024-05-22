Сборная Грузии объявила состав на Евро-2024
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль объявил состав на чемпионат Европы по футболу.
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль объявил состав на чемпионат Европы по футболу.
26 марта, сборная Грузии в финале стыковых матчей за выход на Евро-2024 обыграла Грецию. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2. Сборная Грузии впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы.
Вратари: Георгий Мамардашвили, Георгий Лория, Лука Гугешашвили;
Защитники: Саба Квирквелия, Георгий Гвелесиани, Гурам Кашия, Джими Табидзе, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Отар Какабадзе, Георгий Гочолеишвили, Георгий Цитаишвили;
Полузащитники: Ника Квеквескири, Георгий Чакветадзе, Анзор Меквабишвили, Джаба Канкава, Отар Китеишвили, Георгий Кочорашвили, Леван Шенгелия, Сандро Алтунашвили, Саба Лобжанидзе;
Нападающие: Буду Зивзивадзе, Георгий Микутадзе, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили, Георгий Квилитаия.
Грузинские футболисты сыграют в группе F. Соперниками команды станут сборные Турции (18 июня), Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Континентальное первенство примут десять немецких городов. Финальный матч пройдет в Берлине на «Олимпиаштадион».