Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Байер
Футбол. Первая лига
20.05
Торпедо
Шинник
Футбол. Зарубежный
20.05
Салернитана
Верона
Футбол. Премьер-лига
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20.05
Болонья
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23.05
Кальяри
Фиорентина
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
2021
Италия
Англия
П 3:2
2021
Англия
Дания
2021
Италия
Испания
П 4:2
2021
Украина
Англия
2021
Чехия
Дания
2021
Бельгия
Италия
2021
Швейцария
Испания
П 1:3
2021
Швеция
Украина
Футбол. Евро. Все результаты
13:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Грузии объявила состав на Евро-2024

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль объявил состав на чемпионат Европы по футболу.

ГрузияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

26 марта, сборная Грузии в финале стыковых матчей за выход на Евро-2024 обыграла Грецию. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2. Сборная Грузии впервые вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Вратари: Георгий Мамардашвили, Георгий Лория, Лука Гугешашвили;

Защитники: Саба Квирквелия, Георгий Гвелесиани, Гурам Кашия, Джими Табидзе, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Отар Какабадзе, Георгий Гочолеишвили, Георгий Цитаишвили;

Полузащитники: Ника Квеквескири, Георгий Чакветадзе, Анзор Меквабишвили, Джаба Канкава, Отар Китеишвили, Георгий Кочорашвили, Леван Шенгелия, Сандро Алтунашвили, Саба Лобжанидзе;

Нападающие: Буду Зивзивадзе, Георгий Микутадзе, Хвича Кварацхелия, Зурико Давиташвили, Георгий Квилитаия.

Грузинские футболисты сыграют в группе F. Соперниками команды станут сборные Турции (18 июня), Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Континентальное первенство примут десять немецких городов. Финальный матч пройдет в Берлине на «Олимпиаштадион».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь