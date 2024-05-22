Шотландия объявила состав на Евро-2024 с помощью забавного видео
Главный тренер шотландской сборной Стив Кларк включил в расширенный состав команды 28 футболистов.
Главный тренер шотландской сборной Стив Кларк включил в расширенный состав команды 28 футболистов.
Пресс-служба сборной Шотландии в социальных сетях объявила состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.
Вратари: Зандер Кларк («Хартс»), Крейг Гордон («Хартс»), Агнус Ганн («Норвич»), Лиам Келли («Мотеруэлл»).
Защитники: Лиам Купер («Лидс»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Аль-Эттифак»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»), Райан Портеус («Уотфорд»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Глазго Рейнджерс»), Грег Тейлор («Селтик»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»).
Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Райан Джек («Глазго Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Каллум Макгрегор («Селтик»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Бен Доак («Ливерпуль»), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Джеймс Форрест («Селтик»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»).
В итоговой заявке должно быть 26 футболистов. Недавно УЕФА утвердил вариант расширения заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года с 23 до 26 игроков. Ранее во время проведения Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. На чемпионате Европы такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, а на турнире в Катаре — из-за проведения соревнований зимой.
Сборная Шотландии сыграет на Евро в группе A. Соперниками команды Стива Кларка станут сборные Германии, Венгрии и Швейцарии.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».