Шотландия объявила состав на Евро-2024 с помощью забавного видео

В итоговой заявке должно быть 26 футболистов. Недавно УЕФА утвердил вариант расширения заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года с 23 до 26 игроков. Ранее во время проведения Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. На чемпионате Европы такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, а на турнире в Катаре — из-за проведения соревнований зимой.