Сборная Нидерландов объявила расширенный состав на Евро-2024

Cборная Нидерландов назвала расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон»), Марк Флеккен («Брентфорд»), Юстин Бейло («Фейенорд»), Ник Олей («Спарта» Роттердам).

Защитники: Маттейс де Лигт («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд («Жирона»), Стефан де Врей («Интер»), Лутсхарел Гертрюйда («Фейенорд»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Иан Матсен («Боруссия» Дортмунд), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Мартен де Рон («Аталанта»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Френки де Йонг («Барселона»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Йерди Схаутен (ПСВ), Тиджани Рейндерс («Милан»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Тен Копмейнерс («Аталанта»), Квинтен Тимбер («Фейенорд»), Стивен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Джоуи Верман (ПСВ).

Нападающие: Мемфис Депай («Атлетико»), Ваут Вегорст («Хоффенхайм»), Брайан Бробби («Аякс»).

В итоговой заявке должно быть 26 футболистов. Недавно УЕФА утвердил вариант расширения заявок сборных на чемпионате Европы 2024 года с 23 до 26 игроков. Ранее во время проведения Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года заявки национальных команд были увеличены до 26 футболистов. На чемпионате Европы такое решение было принято из-за пандемии коронавируса, а на турнире в Катаре — из-за проведения соревнований зимой.