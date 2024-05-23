Сборная Италии объявила расширенный состав на Евро-2024
Действующий победитель турнира сборная Италии объявила предварительный состав на Евро-2024.
Действующий победитель турнира сборная Италии объявила предварительный состав на Евро-2024.
6 июня главный тренер национальной команды Италии Лучано Спаллетти назовет окончательный состав футболистов на Евро-2024. Сборная Италии попала в группу В, где встретится с Испанией, Хорватией и Албанией.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);
Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Турин»), Алессандро Буонджорно («Турин»), Риккардо Калафиори («Болонья»), Андреа Камбьясо («Ювентус»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»)., Федерико Димарко («Интер»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»);
Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Николо Фаджиоли («Ювентус»), Михаэль Фолоруншо («Эллада Верона»), Давиде Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Самуэле Риччи («Турин»);
Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля. Матчи континентального первенства примут десять городов Германии. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».