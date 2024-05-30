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09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, кто будет вратарем сборной Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман назвал имя вратаря, который будет защищать ворота национальной команды на домашнем чемпионате Европы.

Германия
Бавария
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Источник: AP 2023

«Я уже сказал тер Штегену, что я очень рад, что у нас есть второй вратарь мирового уровня, но первым номером на Евро будет Нойер», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Нагельсман принял данное решение еще в марте после беседы с обоими вратарями. При этом 32-летний тер Штеген защищал ворота сборной в мартовских товарищеских встречах против Франции (2:0) и Нидерландов (2:1). 38-летний Нойер последний раз играл за сборную Германии в декабре 2022 года на чемпионате мира в Катаре.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе сборной Германии предстоит сыграть с Шотландией, Венгрией, Швейцарией. Также команда Нагельсмана перед турниром проведет товарищеские игры со сборным Украины и Греции.

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