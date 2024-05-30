Стало известно, кто будет вратарем сборной Германии на Евро-2024
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман назвал имя вратаря, который будет защищать ворота национальной команды на домашнем чемпионате Европы.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман назвал имя вратаря, который будет защищать ворота национальной команды на домашнем чемпионате Европы.
«Я уже сказал тер Штегену, что я очень рад, что у нас есть второй вратарь мирового уровня, но первым номером на Евро будет Нойер», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Нагельсман принял данное решение еще в марте после беседы с обоими вратарями. При этом 32-летний тер Штеген защищал ворота сборной в мартовских товарищеских встречах против Франции (2:0) и Нидерландов (2:1). 38-летний Нойер последний раз играл за сборную Германии в декабре 2022 года на чемпионате мира в Катаре.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе сборной Германии предстоит сыграть с Шотландией, Венгрией, Швейцарией. Также команда Нагельсмана перед турниром проведет товарищеские игры со сборным Украины и Греции.