Стало известно, кто будет вратарем сборной Германии на Евро-2024

«Я уже сказал тер Штегену, что я очень рад, что у нас есть второй вратарь мирового уровня, но первым номером на Евро будет Нойер», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Нагельсман принял данное решение еще в марте после беседы с обоими вратарями. При этом 32-летний тер Штеген защищал ворота сборной в мартовских товарищеских встречах против Франции (2:0) и Нидерландов (2:1). 38-летний Нойер последний раз играл за сборную Германии в декабре 2022 года на чемпионате мира в Катаре.