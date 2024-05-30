Кристиан Эриксен вошел в состав сборной Дании на Евро-2024
Перенесший остановку сердца на прошлом Евро футболист вновь сыграет на континентальном первенстве.
Перенесший остановку сердца на прошлом Евро футболист вновь сыграет на континентальном первенстве.
Главный тренер датской сборной Каспер Юльманн назвал окончательный состав сборной из 26 футболистов.
Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик Реннов («Унион Берлин»), Мадс Хермансен («Лестер Сити»);
Защитники: Андреас Кристенсен («Барселона»), Симон Кьер («Милан»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Янник Вестергор («Лестер»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Александер Ба («Бенфика»), Йоаким Меле («Вольфсбург»), Расмус Кристенсен («Рома»), Виктор Кристиансен («Болонья»);
Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Томас Дилейни («Севилья»), Мортен Юльманн («Спортинг»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Кристиан Нергор («Брентфорд»), Матиас Йенсен («Брентфорд»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Якоб Бруун-Ларсен («Бернли»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»), Андерс Дрейер («Андерлехт»).
Нападающие: Каспер Дольберг («Андерлехт»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).
Кристиан Эриксен перенес остановку сердца в 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему за миланский «Интер», было запрещено играть в Италии. С лета 2022 года футболист выступает за английский «Манчестер Юнайтед».
Сборная Дании сыграет в группе С на Евро-2024. Ее соперниками станут Словения, Сербия и Англия.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».