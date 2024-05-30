Кристиан Эриксен вошел в состав сборной Дании на Евро-2024

Кристиан Эриксен перенес остановку сердца в 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему за миланский «Интер», было запрещено играть в Италии. С лета 2022 года футболист выступает за английский «Манчестер Юнайтед».