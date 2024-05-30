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19:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Кристиан Эриксен вошел в состав сборной Дании на Евро-2024

Перенесший остановку сердца на прошлом Евро футболист вновь сыграет на континентальном первенстве.

ДанияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Главный тренер датской сборной Каспер Юльманн назвал окончательный состав сборной из 26 футболистов.

Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Фредерик Реннов («Унион Берлин»), Мадс Хермансен («Лестер Сити»);

Защитники: Андреас Кристенсен («Барселона»), Симон Кьер («Милан»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Янник Вестергор («Лестер»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Александер Ба («Бенфика»), Йоаким Меле («Вольфсбург»), Расмус Кристенсен («Рома»), Виктор Кристиансен («Болонья»);

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Томас Дилейни («Севилья»), Мортен Юльманн («Спортинг»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Кристиан Нергор («Брентфорд»), Матиас Йенсен («Брентфорд»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Якоб Бруун-Ларсен («Бернли»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»), Андерс Дрейер («Андерлехт»).

Нападающие: Каспер Дольберг («Андерлехт»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»).

Кристиан Эриксен перенес остановку сердца в 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему за миланский «Интер», было запрещено играть в Италии. С лета 2022 года футболист выступает за английский «Манчестер Юнайтед».

Сборная Дании сыграет в группе С на Евро-2024. Ее соперниками станут Словения, Сербия и Англия.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион».

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