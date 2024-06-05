Сборная Хорватии перед стартом Евро-2024 посетила Ватикан
Сборная Хорватии по футболу посетила Ватикан перед чемпионатом Европы, который стартует 14 июня в Германии.
Сборная Хорватии по футболу посетила Ватикан перед чемпионатом Европы, который стартует 14 июня в Германии.
Пресс-служба Хорватского футбольного союза поделилась фотографиями из Собора Святого Петра. Папа Римский Франциск провел для игроков и тренерского штаба сборной частную аудиенцию.
Первоначально встреча с Папой Римским была запланирована на прошлый год и должна была состояться перед матчами плей-офф Лиги наций, однако ее пришлось отменить из-за экстренной операции 86-летнего понтифика, которому удалили часть толстой кишки.
В понедельник, 3 июня, сборная Хорватии провела в Риеке товарищеский матч против команды Северной Македонии (3:0). После посещения Ватикана национальная команда отправится в Лиссабон, где у нее запланирован товарищеский матч со сборной Португалии.
На групповом этапе Евро-2024 бронзовые призеры чемпионата мира в Катаре сыграют с Испанией, Албанией и Италией. На двух последних турнирах хорваты выходили из группы, но вылетали уже на стадии ⅛ финала.