Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Сан-Марино
Словакия
Футбол. Сборные
20:00
Дания
Швеция
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Косово
Футбол. Сборные
21:30
Бельгия
Черногория
Футбол. Сборные
22:00
Франция
Люксембург
Футбол. Сборные
22:30
Испания
Андорра
Все события
Футбол. Евро. Последние результаты
2021
Италия
Англия
П 3:2
2021
Англия
Дания
2021
Италия
Испания
П 4:2
2021
Украина
Англия
2021
Чехия
Дания
2021
Бельгия
Италия
2021
Швейцария
Испания
П 1:3
2021
Швеция
Украина
Футбол. Евро. Все результаты
15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Хорватии перед стартом Евро-2024 посетила Ватикан

Сборная Хорватии по футболу посетила Ватикан перед чемпионатом Европы, который стартует 14 июня в Германии.

ХорватияЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Пресс-служба Хорватского футбольного союза поделилась фотографиями из Собора Святого Петра. Папа Римский Франциск провел для игроков и тренерского штаба сборной частную аудиенцию.

Источник: Соцсети

Первоначально встреча с Папой Римским была запланирована на прошлый год и должна была состояться перед матчами плей-офф Лиги наций, однако ее пришлось отменить из-за экстренной операции 86-летнего понтифика, которому удалили часть толстой кишки.

Источник: Соцсети

В понедельник, 3 июня, сборная Хорватии провела в Риеке товарищеский матч против команды Северной Македонии (3:0). После посещения Ватикана национальная команда отправится в Лиссабон, где у нее запланирован товарищеский матч со сборной Португалии.

На групповом этапе Евро-2024 бронзовые призеры чемпионата мира в Катаре сыграют с Испанией, Албанией и Италией. На двух последних турнирах хорваты выходили из группы, но вылетали уже на стадии ⅛ финала.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь