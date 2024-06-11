Френки де Йонг пропустит Евро-2024 из-за травмы голеностопа

27-летний футболист не смог полноценно восстановиться от травмы голеностопа, которую он получил еще в марте. Де Йонг провел несколько тренировочных занятий со сборной, после чего стало понятно, что он не готов к полноценным нагрузкам. В итоге было принято решение, что он покинет расположение нидерландской сборной.

Отмечается, что главный тренер сборной Рональд Куман был готов позволить де Йонгу пропустить первую игру на групповом этапе против сборной Польши, однако тот решил сосредоточиться на подготовке к новому сезону.

«Я огорчен и разочарован тем, что не поеду на Евро. В последние недели мы сделали все, что могли, но моему голеностопу, к сожалению, нужно больше времени. Представлять свою страну в финальном турнире, носить оранжевую футболку, петь гимн и чувствовать всеобщую поддержку — это мечта и большая честь. Но теперь я, как и весь оранжевый легион, буду болеть за нашу команду на трибунах. Вперед, парни!» — написал де Йонг в соцсетях.

Де Йонг впервые пропустит большой турнир. Он был основным игроком национальной команды на Евро-2020 и ЧМ-2022. Всего на его счету 54 матча за сборную, в которых он забил два мяча и сделал шесть голевых передач.