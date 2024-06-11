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11:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Куман обвинил «Барселону» в том, что де Йонг пропустит Евро

11 июня пресс‑служба сборной Нидерландов сообщила, что Френки де Йонг не поможет команде на чемпионате Европы.

Нидерланды
БарселонаЧемпионат Европы: таблица и календарь
Источник: Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал неготовность Френки де Йонга к чемпионату Европы из-за ранее полученной травмы.

«Мы посчитали, что Френки де Йонг не будет в форме в течение следующих трех недель. У него была травма правой лодыжки, и не рекомендовалось рисковать. Однако “Барселона” приняла решение рискнуть и допустить игрока до матчей, и теперь нам приходится расплачиваться за это», — заявил Куман.

27‑летний полузащитник попал в окончательную заявку «оранжевых» на турнир несмотря на то, что продолжал восстановление после растяжения связок правой лодыжки, которое получил 21 апреля в матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (2:3). Эта травма лодыжки была для него третьей в сезоне.

По данным De Telegraaf, левый защитник Ян Матсен заменит де Йонга в составе сборной Нидерландов. Права на Матсена принадлежат «Челси», минувший сезон он провел на правах аренды.в дортмундской «Боруссии».

Сборная Нидерландов сыграет на Евро в группе D. Соперниками команды Роналда Кумана станут сборные Польши, Австрии и Франции.

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