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17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Глушаков поддержал вратаря «Спартака», сыгравшего неудачный матч

20-летний Александр Максименко допустил результативную ошибку в игре против ПАОКа.

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фотографий
10
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10
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Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков после поражения в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов от ПАОКа (2:3) выступил в поддержку молодого вратаря команды Александра Максименко.

Максименко допустил ошибку в одном из эпизодов матча, что привело к голу в ворота его команды. Ведущий по ходу первого тайма со счётом 2:0 «Спартак» в результате проиграл со счётом 2:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Максименко занимается в академии московского «Спартака» с 15 лет. В октябре прошлого года дебютировал за основной состав команды в матче Кубка России, а 28 июля состоялся его дебют в российской премьер-лиге.

Ответный матч «Спартака» и ПАОКа пройдёт в Москве 14 августа.

ПАОК 3:2
Первый тайм: 3:2
Спартак М
8.08.2018, 20:00 3-й отборочный раунд: 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Массимо Каррера
Голы
29′ Александр Прийович 9
37′ Димитриос Лимниос (Леонарду Матос) 18
44′ Димитриос Пелкас 77
71 Ивелин Попов (Р. Зобнин) 7′
10 Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану, А. Ещенко) 17′
Нереализованные пенальти
10 К. Промес 71′
Составы
69′ Александрос Пасхалакис 31
Леонарду Матос 3
Хосе Анхель Креспо 15
Фернанду Варела 43
Евгений Хачериди 34
Димитриос Пелкас (к) 77
Александр Прийович 9
Хосе Альберто Каньяс 87
79′ Димитриос Лимниос 18
Лео Жаба 98
58′ 61′ Омар Эль-Каддури 7
Амр Варда 74
77′ 84′ Жозе да Силвейра Маурисиу 8
Евгений Шахов 28
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго 19′
27 Александр Ломовицкий 72′
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду 83′
47 Роман Зобнин 40′
16 Сальваторе Боккетти 90′
92 Николай Рассказов
71 Ивелин Попов 64′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 78′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 2
15 Фолы 19
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Орель Гринфельд (Израиль)
Боковой судья Идан Йаркони (Израиль)
Боковой судья Рой Хассан (Израиль)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
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