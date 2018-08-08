Глушаков поддержал вратаря «Спартака», сыгравшего неудачный матч

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков после поражения в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов от ПАОКа (2:3) выступил в поддержку молодого вратаря команды Александра Максименко.
Максименко допустил ошибку в одном из эпизодов матча, что привело к голу в ворота его команды. Ведущий по ходу первого тайма со счётом 2:0 «Спартак» в результате проиграл со счётом 2:3.
Максименко занимается в академии московского «Спартака» с 15 лет. В октябре прошлого года дебютировал за основной состав команды в матче Кубка России, а 28 июля состоялся его дебют в российской премьер-лиге.
Ответный матч «Спартака» и ПАОКа пройдёт в Москве 14 августа.