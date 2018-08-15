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13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Гризманн поиздевался над Рамосом (фото)

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн потроллил защитника «Реала» Серхио Рамос.

В сториз своего инстаграма Гризманн выложил рисунок, на котором форвард изображен королем, а корону на него надевает Рамос.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что накануне «Атлетико» завоевал Суперкубок Европы, обыграв «Реал» со счетом 4:2.

Реал 2:4 ДВ
Основное время: 2:2 (1:1)
Атлетико
15.08.2018, 22:00 Суперкубок УЕФА A Le Coq Arena (Lillekula Arena)
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Диего Симеоне
Голы
27′ Карим Бензема (Г. Бэйл) 9
63′ Серхио Рамос 4
19 Диегу Коста (Д. Годин) 1′
19 Диегу Коста (А. Корреа, Хуанфран) 79′
8 Ньигес Сауль (Т. Партей, Диегу Коста) 98′
6 Коке (Виктор Мачин Перес Витоло, Диегу Коста) 104′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
54′ Марселу 12
112′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
102′ Тони Кроос 8
Борха Майораль 21
83′ Франсиско Роман Иско 22
Лукас Васкес 17
76′ Каземиру 14
90+1′ Дани Себальос 24
35′ 57′ Марко Асенсио 20
101′ Лука Модрич 10
13 Ян Облак
20 Хуанфран
21 Люка Эрнандез
2 Диего Годин (к)
15 Стефан Савич
8 Ньигес Сауль
6 Коке
11 Тома Лемар 90′
5 Томас Партей
14 Родриго Эрнандес 71′
23 Виктор Мачин Перес Витоло 105+3′
7 Антуан Гризманн 57′
10 Анхель Корреа 60′
19 Диегу Коста 109′ 62′
24 Хосе Хименес
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 5
12 Угловые 4
25 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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