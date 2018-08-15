Гризманн поиздевался над Рамосом (фото)
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн потроллил защитника «Реала» Серхио Рамос.
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн потроллил защитника «Реала» Серхио Рамос.
В сториз своего инстаграма Гризманн выложил рисунок, на котором форвард изображен королем, а корону на него надевает Рамос.
Напомним, что накануне «Атлетико» завоевал Суперкубок Европы, обыграв «Реал» со счетом 4:2.
|Хулен Лопетеги
|Диего Симеоне
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|5
|12
|Угловые
|4
|25
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
|За воротами
|Павел Рачковски (Польша)
|За воротами
|Томаш Мусял (Польша)