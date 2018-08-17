Радимов: Было 4:0, и вы радостно распрощались с «Зенитом» в еврокубковый сезон? А 8:1 не хотите?

«Вы не пустили болельщиков на трибуны? Ха-ха, они встали на теплоходах под стены “Петровского”. С кричалками, барабанами и флагами! Это Питер — и только Питер, детки!



Было 4:0, и вы радостно распрощались с “Зенитом” в еврокубковый сезон? А 8:1 не хотите? Это ж Питер!



Забыли, что ли: пока не идут титры — кино не закончилось! Верьте в “Зенит” — и будет вам счастье! Сэма и всю команду — с победой! Уважение и гордость!



P. S. Обращайтесь за прогнозами к ясновидящему Радимову!» — написал Радимов в своем инстаграме.