Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Арсенал К
Черноморец Од
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
21:15
Жирона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
21:45
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
23:15
Бетис
Леванте
Футбол. Еврокубки
16.08
Брага2
Заря Лг2
Все события
Фоторепортажи
12«Никаких свиданий у меня не было вообще». Неизвестный Акинфеев
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Радимов: Было 4:0, и вы радостно распрощались с «Зенитом» в еврокубковый сезон? А 8:1 не хотите?

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов ответил тем, кто не верил в его прогноз, что команда Сергея Семака пройдет минское «Динамо» в квалификации Лиги Европы.

Источник: РИА "Новости"

«Вы не пустили болельщиков на трибуны? Ха-ха, они встали на теплоходах под стены “Петровского”. С кричалками, барабанами и флагами! Это Питер — и только Питер, детки!

Было 4:0, и вы радостно распрощались с “Зенитом” в еврокубковый сезон? А 8:1 не хотите? Это ж Питер!

Забыли, что ли: пока не идут титры — кино не закончилось! Верьте в “Зенит” — и будет вам счастье! Сэма и всю команду — с победой! Уважение и гордость!

P. S. Обращайтесь за прогнозами к ясновидящему Радимову!» — написал Радимов в своем инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации ЛЕ
«Реал» без Роналду, «Валенсия» с Черышевым. Интриги примеры
ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании
Обзор Лиги Европы: Аршавин вылетел, Джеррард попал на «Уфу»
8:1 — это опасно. «Зениту» нельзя пьянеть
Представление «Мольде» — соперника «Зенита» в раунде плей-офф ЛЕ
Бубнов: Минское «Динамо» выглядело абсолютно беспомощно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь