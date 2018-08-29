«Бавария» представила форму для Лиги чемпионов, сделанную из океанского пластика
Чемпион Германии показал, в какой форме будет играть в Лиге чемпионов.
Чемпион Германии показал, в какой форме будет играть в Лиге чемпионов.
Adidas сделал для «Баварии» футболку серого цвета со стальным отливом с классическими белыми полосками по бокам и черным воротником.
Лигочемпионская форма «Баварии» сделана из переработанного океанского пластика. Немецкий клуб поддержал инициативу Parley for the Oceans (Переговоры по океанам), запущенную Adidas.
«Думаю, все в нашем обществе понимают, что нужно защищать нашу планету. К 2050 году вес пластика в Мировом океане может превысить вес запаса рыбы, если мы не научимся лучше утилизировать пластик», — рассказал посол «Баварии» по проблемам окружающей среды Матс Хуммельс.
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Ранее футболки из переработанного океанского пластика показал «Ювентус».
Мадридский «Реал» играл в таких футболках два года назад. Тогда форма клуба была белого цвета.
В этом году 13-кратный победитель Лиги чемпионов также сделал третью форму из океанского пластика.
В этом сезоне к проекту Parley for the Oceans подключился также «Манчестер Юнайтед». Третья форма клуба сделана из переработанного пластика.
Adidas развивает свою программу по переработке пластика в океане, рассчитывая остановить загрязнение воды. Один из основных спортивных брендов хочет использовать переработанный пластик во всей своей продукции к 2024 году.