Рамос встретился с Салахом на жеребьевке Лиги чемпионов

После финала Лиги чемпионов, который «Реал» выиграл в третий раз подряд, Рамос посчитал, что ничего особенного не произошло.



«Я хорошо видел, что произошло. Салах схватил меня за руку первым, и я упал на другую сторону. Он травмировал другую руку, а теперь говорят, что я сделал захват как в дзюдо. Мы обменивались сообщениями с Салахом, он чувствовал себя довольно хорошо. Он мог отыграть второй тайм, если бы ему сделали укол, я так делал иногда», — говорил тогда Рамос



Салах позже рассказывал, что не согласен с версией Рамоса, назвав финал в Киеве худшим моментом в своей карьере.



Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед началом сезона вновь раскритиковал Рамоса за игру в финале и за то, как он объяснял свои действия на поле.



«Если вы не болеете за “Реал”, то, пересмотрев тот момент, увидите, что это было безжалостно и грубо. Если VAR будет в футболе, то это как раз тот момент, который требует рассмотрения. Не говорю, что там была красная карточка, но посмотреть его надо. Рамос ударил локтем вратаря и завалил борцовским приемом нападающего, и его команда выиграла матч».