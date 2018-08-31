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10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Рамос встретился с Салахом на жеребьевке Лиги чемпионов

Серхио Рамос и Мохамед Салах впервые встретились после финала Лиги чемпионов 26 мая в Киеве.

Источник: Reuters

В том матче испанец травмировал лидера «Ливерпуля» — многие до сих пор спорят, умышленно это было сделано или нет.

Из-за той травмы плеча Салах пропустил первый матч на ЧМ-2018 с Уругваем — сборная Египта заняла в итоге последнее место в группе на турнире.

На жеребьевке Лиги чемпионов Рамоса посадили сразу за Салахом. Игрок «Реала» получил приз лучшему защитнику ЛЧ прошлого сезона. Возвращаясь со сцены, Рамос похлопал по плечу Салаха, но египтянин никак на это не отреагировал.

Во время загрузки произошла ошибка.

После финала Лиги чемпионов, который «Реал» выиграл в третий раз подряд, Рамос посчитал, что ничего особенного не произошло.

«Я хорошо видел, что произошло. Салах схватил меня за руку первым, и я упал на другую сторону. Он травмировал другую руку, а теперь говорят, что я сделал захват как в дзюдо. Мы обменивались сообщениями с Салахом, он чувствовал себя довольно хорошо. Он мог отыграть второй тайм, если бы ему сделали укол, я так делал иногда», — говорил тогда Рамос

Салах позже рассказывал, что не согласен с версией Рамоса, назвав финал в Киеве худшим моментом в своей карьере.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед началом сезона вновь раскритиковал Рамоса за игру в финале и за то, как он объяснял свои действия на поле.

«Если вы не болеете за “Реал”, то, пересмотрев тот момент, увидите, что это было безжалостно и грубо. Если VAR будет в футболе, то это как раз тот момент, который требует рассмотрения. Не говорю, что там была красная карточка, но посмотреть его надо. Рамос ударил локтем вратаря и завалил борцовским приемом нападающего, и его команда выиграла матч».

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