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11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду пропустил церемонию УЕФА, потому что его не выбрали лучшим игроком сезона

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не поехал на церемонию награждения лучших игроков прошлого сезона по версии УЕФА. Португалец пропустил ее, потому что не был признан лучшим игроком.

Источник: РИА "Новости"

Первое место в голосовании 60 тренеров, чьи команды играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и 55 журналистов занял бывший одноклубник Роналду — 32-летний Лука Модрич. Хорват набрал на 90 очков больше при подсчете голосов, чем Криштиану. Третьим в голосовании стал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Агент Роналду Жорже Мендеш остался недоволен таким исходом.

«Матчи выигрываются на футбольном поле, и именно там Криштиану победил. Он забил 15 голов, дотащил “Реал” до финала и снова выиграл его. Это просто смешно. Тут явный победитель: Роналду — лучший на своей позиции», — заявил Мендеш в интервью португальскому сайту Record.

Директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта поддержал решение Роналду не ехать на церемонию награждению УЕФА.

«Мы недовольны таким исходом голосования, потому что награда должна вручаться по итогам Лиги чемпионов, а не чемпионата мира. Он демонстрировал свой лучший футбол и забивал фантастические голы. Я, конечно, уважаю выбор тренеров и журналистов, но я бы проголосовал за Роналду. И я говорю это как футбольный болельщик», — сообщил Маротта.

В Лиге чемпионов Модрич забил один мяч и сделал одну голевую передачу в 11 матчах. На счету Криштиану 15 голов и 4 передачи в 13 играх.

Отметим, что на церемонии УЕФА Роналду признали лучшим нападающим сезона.

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