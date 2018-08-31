Российские клубы узнали соперников по групповому этапу ЛЕ
В Монако прошла церемония жеребьевки Лиги Европы, по итогам которой своих оппонентов на групповом этапе узнали «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».
В Монако прошла церемония жеребьевки Лиги Европы, по итогам которой своих оппонентов на групповом этапе узнали «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».
Россию в нынешнем розыгрыше Лиги Европы представляют три клуба: московский «Спартак»,
Группа C
«ЗЕНИТ»
«Копенгаген» (Дания)
«Бордо» (Франция)
«Славия» Прага (Чехия).
Группа G
«Вильярреал» (Испания)
«Рапид» Вена (Австрия)
«СПАРТАК»
«Рейнджерс» (Шотландия).
Группа J
«Севилья» (Испания)
«КРАСНОДАР»
«Стандард» (Бельгия)
«Акхисар» (Турция).
Из каждой группы в
Первые матчи группового этапа пройдут 20 сентября. Завершится групповой этап 13 декабря.