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14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские клубы узнали соперников по групповому этапу ЛЕ

В Монако прошла церемония жеребьевки Лиги Европы, по итогам которой своих оппонентов на групповом этапе узнали «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».

Источник: РИА "Новости"

Россию в нынешнем розыгрыше Лиги Европы представляют три клуба: московский «Спартак», санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар».

Группа C
«ЗЕНИТ»
«Копенгаген» (Дания)
«Бордо» (Франция)
«Славия» Прага (Чехия).

Группа G
«Вильярреал» (Испания)
«Рапид» Вена (Австрия)
«СПАРТАК»
«Рейнджерс» (Шотландия).

Группа J
«Севилья» (Испания)
«КРАСНОДАР»
«Стандард» (Бельгия)
«Акхисар» (Турция).

Из каждой группы в плей-офф выходят по две лучших команды.

Первые матчи группового этапа пройдут 20 сентября. Завершится групповой этап 13 декабря.

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