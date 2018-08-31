Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Матчи второго по значимости еврокубкового соревнования стартуют 20 сентября.
Матчи второго по значимости еврокубкового соревнования стартуют 20 сентября.
В Монако состоялась церемония жеребьевки группового этапа Лиги Европы. 48 команд были распределены по 12 группам.
Группа A
«Байер» Леверкузен (Германия)
«Лудогорец» (Болгария)
«Цюрих» (Швейцария)
АИК Ларнака (Кипр).
Группа B
«Зальцбург» (Австрия)
«Селтик» (Шотландия)
«Лейпциг» (Германия)
«Русенборг» (Норвегия).
Группа C
«Зенит» (Россия)
«Копенгаген» (Дания)
«Бордо» (Франция)
«Славия» Прага (Чехия).
Группа D
«Андерлехт» (Бельгия)
«Фенербахче» (Турция)
«Динамо» Загреб (Хорватия)
«Спартак» Трнава (Словакия).
Группа E
«Арсенал» (Англия)
«Спортинг» Лиссабон (Португалия)
«Карабах» (Азербайджан)
«Ворскла» (Украина).
Группа F
«Олимпиакос» (Греция)
«Милан» (Италия)
«Бетис» (Испания)
«Дюделанж» (Люксембург).
Группа G
«Вильярреал» (Испания)
«Рапид» Вена (Австрия)
«Спартак» (Россия)
«Рейнджерс» (Шотландия).
Группа H
«Лацио» (Италия)
«Марсель» (Франция)
«Айнтрахт» (Германия)
«Аполлон» (Кипр).
Группа I
«Бешикташ» (Турция)
«Генк» (Бельгия)
«Мальме» (Швеция)
«Сарпсборг» (норвегия).
Группа J
«Севилья» (Испания)
«Краснодар» (Россия)
«Стандард» (Бельгия)
«Акхисар» (Турция).
Группа K
«Динамо» Киев (Украина)
«Астана» (Казахстан)
«Ренн» (Франция)
«Яблонец» (Чехия).
Группа L
«Челси» (Англия)
ПАОК (Греция)
БАТЭ (Беларусь)
«Види» (венгрия).
Из каждой группы в
Первые матчи группового этапа пройдут 20 сентября. Завершится групповой этап 13 декабря.