Неймар поздравил Фирмино после матча с «Ливерпулем»

Нападающий «ПСЖ» Неймар коротко поздравил партнера по сборной Бразилии Роберто Фирмино, забившего победный для «Ливерпуля» гол в матче Лиги чемпионов.



Фирмино вышел на замену в конце матча из-за травмы глаза, полученной во встрече с «Тоттенхэмом», но успел забить при счете 2:2.



«Поздравляю, ты сыграл здорово», — сказал Неймар Фирмино после игры.