Неймар поздравил Фирмино после матча с «Ливерпулем»
Нападающий «ПСЖ» Неймар коротко поздравил партнера по сборной Бразилии Роберто Фирмино, забившего победный для «Ливерпуля» гол в матче Лиги чемпионов.
Нападающий «ПСЖ» Неймар коротко поздравил партнера по сборной Бразилии Роберто Фирмино, забившего победный для «Ливерпуля» гол в матче Лиги чемпионов.
Нападающий «ПСЖ» Неймар коротко поздравил партнера по сборной Бразилии Роберто Фирмино, забившего победный для «Ливерпуля» гол в матче Лиги чемпионов.
Фирмино вышел на замену в конце матча
«Поздравляю, ты сыграл здорово», — сказал Неймар Фирмино после игры.