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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар поздравил Фирмино после матча с «Ливерпулем»

Нападающий «ПСЖ» Неймар коротко поздравил партнера по сборной Бразилии Роберто Фирмино, забившего победный для «Ливерпуля» гол в матче Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Нападающий «ПСЖ» Неймар коротко поздравил партнера по сборной Бразилии Роберто Фирмино, забившего победный для «Ливерпуля» гол в матче Лиги чемпионов.

Фирмино вышел на замену в конце матча из-за травмы глаза, полученной во встрече с «Тоттенхэмом», но успел забить при счете 2:2.

«Поздравляю, ты сыграл здорово», — сказал Неймар Фирмино после игры.

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