Орещук о прогнозах Черданцева: Как он это делает? Умудрился сказать, что ПСВ не проиграет «Барсе»

«Как он это делает? Умудрился перед игрой сказать, что ПСВ не проиграет “Барсе”, а теперь внимание… Месси — не в форме! А он просто сделал хет-трик. Юра, ты бог прогнозов. Так держать» — написал Орещук в своем твиттере.

На критику Орещука позже ответил сам Черданцев.



«Роман, вы всегда заранее знаете, чем закончатся матчи? Ну тогда. ПСВ до пропущенного гола играл очень прилично и мог забить. Но если у соперника есть игрок, который так кладет по девяткам, что с этим делать? Но шанс, как показала игра до штрафного, не проиграть у ПСВ был».