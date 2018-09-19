Орещук о прогнозах Черданцева: Как он это делает? Умудрился сказать, что ПСВ не проиграет «Барсе»
Известный футбольный агент Роман Орещук поразился прогнозу комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов «Барселона» — ПСВ (4:0).
Известный футбольный агент Роман Орещук поразился прогнозу комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов «Барселона» — ПСВ (4:0).
«Как он это делает? Умудрился перед игрой сказать, что ПСВ не проиграет “Барсе”, а теперь внимание… Месси — не в форме! А он просто сделал
На критику Орещука позже ответил сам Черданцев.
«Роман, вы всегда заранее знаете, чем закончатся матчи? Ну тогда. ПСВ до пропущенного гола играл очень прилично и мог забить. Но если у соперника есть игрок, который так кладет по девяткам, что с этим делать? Но шанс, как показала игра до штрафного, не проиграть у ПСВ был».