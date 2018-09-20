Недвед требовал объяснений по удалению Роналду. «Ювентус» недоволен судьями

На 29-й минуте немец удалил звезду «Юве» Криштиану Роналду за то, что тот дотронулся до головы защитника испанцев Джейсона Мурильо.



Недвед сначала проводил Роналду в подтрибунный тоннель, а в перерыве вместе с еще двумя директорами «Ювентуса» дождался судейскую бригаду, чтобы выяснить причину удаления.



Но Брих и другие арбитры сразу прошли в судейскую и не стали отвечать на протесты Недведа.