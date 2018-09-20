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13:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Недвед требовал объяснений по удалению Роналду. «Ювентус» недоволен судьями

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед пытался добиться объяснений от главного арбитра матча Лиги чемпионов с «Валенсией» Феликса Бриха.

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Источник: Reuters

На 29-й минуте немец удалил звезду «Юве» Криштиану Роналду за то, что тот дотронулся до головы защитника испанцев Джейсона Мурильо.

Недвед сначала проводил Роналду в подтрибунный тоннель, а в перерыве вместе с еще двумя директорами «Ювентуса» дождался судейскую бригаду, чтобы выяснить причину удаления.

Но Брих и другие арбитры сразу прошли в судейскую и не стали отвечать на протесты Недведа.

Валенсия 0:2
Первый тайм: 0:1
Ювентус
19.09.2018, 22:00 Зрители: 46067 Групповой турнир: Группа H Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль Массимилиано Аллегри
Голы
5 Миралем Пьянич 45′
5 Миралем Пьянич 51′
Нереализованные пенальти
90+6′ Д. Парехо 10
Составы
Норберту Мурара Нету 13
Хосе Гайя 14
50′ Джейсон Мурильо 4
Габриэл Паулиста 5
Карлос Солер 8
Морено Родриго 19
43′ Даниэль Парехо (к) 10
Даниэль Васс 18
54′ 57′ Рубен Везу 3
Денис Черышев 11
70′ Гонсалу Гедеш 7
Санти Мина 22
70′ Миши Батшуайи 23
Кевин Гамейро 9
23 Войчех Щенсны 81′
20 Жоау Канселу
12 Алекс Сандру 59′
3 Джорджо Кьеллини (к)
19 Леонардо Бонуччи
14 Блез Матюиди
7 Криштиану Роналду 29′
33 Федерико Бернардески
17 Марио Манджукич
6 Сами Хедира 23′
23 Эмре Джан
5 Миралем Пьянич 66′
11 Дуглас Коста 89′
24 Даниэле Ругани 90+6′
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
28 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
10 Угловые 2
14 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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