Недвед требовал объяснений по удалению Роналду. «Ювентус» недоволен судьями

На 29-й минуте немец удалил звезду «Юве» Криштиану Роналду за то, что тот дотронулся до головы защитника испанцев Джейсона Мурильо.
Недвед сначала проводил Роналду в подтрибунный тоннель, а в перерыве вместе с еще двумя директорами «Ювентуса» дождался судейскую бригаду, чтобы выяснить причину удаления.
Но Брих и другие арбитры сразу прошли в судейскую и не стали отвечать на протесты Недведа.
|Марселино Гарсия Тораль
|Массимилиано Аллегри
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|28
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|10
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)