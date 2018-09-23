Липпи: Надо немедленно внедрить систему VAR в Лиге чемпионов

УЕФА планирует запустить VAR в Лиге чемпионов не раньше сезона-2019/20.



«Роналду получил красную карточку, потому что у человека была галлюцинация. Нельзя, чтобы такие моменты влияли на игру и на турнир в целом, ведь это может привести к двухматчевой дисквалификации.



Теперь УЕФА должен взять и сказать: “Джентльмены, мы допустили ошибку”. Этот матч уже не вернуть, но дисквалификация для Роналду — это будет абсурд.



Поэтому надо немедленно внедрить систему VAR в Лиге чемпионов», — заявил Липпи.