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09:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Липпи: Надо немедленно внедрить систему VAR в Лиге чемпионов

Известный тренер Марчелло Липпи высказался за видеоарбитров в матчах Лиги чемпионов после случая с удалением Криштиану Роналду в игре «Валенсия» — «Ювентус».

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Источник: Reuters

УЕФА планирует запустить VAR в Лиге чемпионов не раньше сезона-2019/20.

«Роналду получил красную карточку, потому что у человека была галлюцинация. Нельзя, чтобы такие моменты влияли на игру и на турнир в целом, ведь это может привести к двухматчевой дисквалификации.

Теперь УЕФА должен взять и сказать: “Джентльмены, мы допустили ошибку”. Этот матч уже не вернуть, но дисквалификация для Роналду — это будет абсурд.

Поэтому надо немедленно внедрить систему VAR в Лиге чемпионов», — заявил Липпи.

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