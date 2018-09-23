Гол Икарди назван лучшим в туре Лиги чемпионов

По голосованию болельщиков 4-е место занял форвард «Реала» Мариано Диас, закрутивший мяч в дальний угол в матче с «Ромой».



Третьим в списке стал Усман Дембеле из «Барселоны», красиво забивший ПСВ.



Второе место в этом голосовании — у полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша, начавшего и закончившего контратаку в игре с «Бенфикой».



Победителем в номинации на самый красивый гол тура в ЛЧ среди болельщиков стал нападающий «Интера» Мауро Икарди, пробивший с лета во встрече с «Тоттенхэмом».