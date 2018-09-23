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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Икарди назван лучшим в туре Лиги чемпионов

УЕФА назвал четверку лучших голов на первой игровой неделе в Лиге чемпионов.

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Источник: AP 2018

По голосованию болельщиков 4-е место занял форвард «Реала» Мариано Диас, закрутивший мяч в дальний угол в матче с «Ромой».

Третьим в списке стал Усман Дембеле из «Барселоны», красиво забивший ПСВ.

Второе место в этом голосовании — у полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша, начавшего и закончившего контратаку в игре с «Бенфикой».

Победителем в номинации на самый красивый гол тура в ЛЧ среди болельщиков стал нападающий «Интера» Мауро Икарди, пробивший с лета во встрече с «Тоттенхэмом».

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