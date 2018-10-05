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14:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренировку «Арсенала» в Баку посетила кошка

«Арсенал» приехал на матч Лиги Европы с «Карабахом» без нескольких игроков. В Лондоне остались Пьер-Эмерик Обамеянг, Аарон Рэмзи и Генрих Мхитарян.

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На предматчевой тренировке «канониров» побывала местная кошка. Месут Озил и Сеад Колашинац познакомились с маленьким животным поближе.

Снимки сделал клубный фотограф «Арсенала» Стюарт Макфарлан.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч в Баку выиграл «Арсенал», разгромив «Карабах» 3:0.

Андрей Санталов

Карабах 0:3
Первый тайм: 0:1
Арсенал
4.10.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа E Baku Olympic Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов Эмери Унаи
Голы
5 Сократис Папастатопулос (Н. Монреаль) 4′
55 Эмиль Смит-Роу (А. Ивоби) 53′
29 Маттео Гендузи (А. Ляказетт) 80′
Составы
Вагнер да Силва 13
33′ Максим Медведев (к) 5
Анси Аголли 25
Якуб Ржезничак 52
Бадави Гусейнов 55
Мигель Маркос Мадера Мичел 8
Абделла Зубир 17
Инносент Эмегара 7
84′ Гара Гараев 2
Симеон Славчев 6
67′ Филип Озобич 19
Араз Абдуллаев 9
61′ Махир Мадатов 11
Дзон Деларж 28
19 Бернд Лено
5 Сократис Папастатопулос
12 Штефан Лихтштайнер
16 Роб Холдинг 43′
31 Сеад Колашинац
4 Мохамед Эль-Нени
29 Маттео Гендузи
23 Дэнни Уэлбек
18 Начо Монреаль (к) 45′
11 Лукас Торрейра
55 Эмиль Смит-Роу 65′
10 Месут Езил
17 Алекс Ивоби 71′
9 Александр Ляказетт
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 4
6 Угловые 4
9 Фолы 9
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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