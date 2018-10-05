Тренировку «Арсенала» в Баку посетила кошка
«Арсенал» приехал на матч Лиги Европы с «Карабахом» без нескольких игроков. В Лондоне остались
«Арсенал» приехал на матч Лиги Европы с «Карабахом» без нескольких игроков. В Лондоне остались
На предматчевой тренировке «канониров» побывала местная кошка. Месут Озил и Сеад Колашинац познакомились с маленьким животным поближе.
Снимки сделал клубный фотограф «Арсенала» Стюарт Макфарлан.
Матч в Баку выиграл «Арсенал», разгромив «Карабах» 3:0.
Андрей Санталов
|Гурбан Гурбанов
|Эмери Унаи
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|9
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)