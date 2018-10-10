19-летний мексиканец притворился игроком «Ювентуса»

Источник: Marca

Родригес был настолько убедителен, что у него начали брать интервью мексиканские издания, а болельщики стали просить автографы, сообщает испанская Marca.

Аккаунт мексиканца (на которого успели подписаться 16.000 человек) в инстаграме, в настоящий момент закрыт. Там Родригес выкладывал собственные фотографии в форме туринского клуба. Он также выложил фото футболиста молодежной команды «Ювентуса» Жоао Серрао, прифотошопив себя на место игрока.