19-летний мексиканец притворился игроком «Ювентуса»
19-летний мексиканец Дионисио Фарид Родригес некоторое время достаточно успешно выдавал себя за игрока одной из молодежных команд «Ювентуса».
19-летний мексиканец Дионисио Фарид Родригес некоторое время достаточно успешно выдавал себя за игрока одной из молодежных команд «Ювентуса».
Родригес был настолько убедителен, что у него начали брать интервью мексиканские издания, а болельщики стали просить автографы, сообщает испанская Marca.
Аккаунт мексиканца (на которого успели подписаться 16.000 человек) в инстаграме, в настоящий момент закрыт. Там Родригес выкладывал собственные фотографии в форме туринского клуба. Он также выложил фото футболиста молодежной команды «Ювентуса» Жоао Серрао, прифотошопив себя на место игрока.
В выдуманной биографии Родригеса отмечалось, что он был игроком мексиканских клубов «Лобос» и «Пумас» до того, как его заметили скауты «Ювентуса». В статистике мнимого футболиста значились выдуманные матчи и забитые голы.