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13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Салах отдал футболку болельщице и получил от нее загадочный подарок

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (4:0).

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Источник: Reuters

После игры египтянин подошел к болельщице на трибуне и подарил ей свою игровую майку. В ответ она передала Салаху подарок в красивой упаковке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В игре с «Црвеной Звездой» Салах установил новый клубный рекорд — он забил 50 голов за 65 матчей в «Ливерпуле».

Андрей Санталов

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