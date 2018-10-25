Салах отдал футболку болельщице и получил от нее загадочный подарок
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (4:0).
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах сделал дубль в матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (4:0).
После игры египтянин подошел к болельщице на трибуне и подарил ей свою игровую майку. В ответ она передала Салаху подарок в красивой упаковке.
В игре с «Црвеной Звездой» Салах установил новый клубный рекорд — он забил 50 голов за 65 матчей в «Ливерпуле».
Андрей Санталов