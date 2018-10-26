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13:14 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА назвал игрока «Арсенала» Сократисом Сократисом. Вероятно, чтобы не писать Папастатопулос

Защитника «Арсенала» Сократиса Папастатопулоса курьезно представили перед матчем Лиги Европы со «Спортингом».

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Источник: Reuters

В предматчевых титрах УЕФА назвал игрока «канониров» Сократисом Сократисом.

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Другие длинные фамилии были написаны полностью.

«Арсенал» выиграл в Португалии 1:0 и одержал 11-ю победу подряд. Последний раз команда Унаи Эмери проигрывала «Челси» 18 августа.

Андрей Санталов

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