УЕФА назвал игрока «Арсенала» Сократисом Сократисом. Вероятно, чтобы не писать Папастатопулос
Защитника «Арсенала» Сократиса Папастатопулоса курьезно представили перед матчем Лиги Европы со «Спортингом».
Защитника «Арсенала» Сократиса Папастатопулоса курьезно представили перед матчем Лиги Европы со «Спортингом».
В предматчевых титрах УЕФА назвал игрока «канониров» Сократисом Сократисом.
Другие длинные фамилии были написаны полностью.
«Арсенал» выиграл в Португалии 1:0 и одержал 11-ю победу подряд. Последний раз команда Унаи Эмери проигрывала «Челси» 18 августа.
Андрей Санталов