Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Ним
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
25.10
ПАОК0
Види2
Футбол. Еврокубки
25.10
Челси3
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
25.10
Ренн1
Динамо К2
Все события
Фоторепортажи
15Газзаев поздравил гандболистов сборной России с победой над Италией
12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА назвал гол Месы одним из лучших моментов тура в Лиге Европы

Твиттер Лиги Европы отметил первый гол «Севильи» с «Акхисаром» (6:0). Роке Меса попал в девятку дальним ударом, но перед этим испанцы разыграли комбинацию, в которой прошел пас пяткой.

Наверх
Источник: Reuters
Во время загрузки произошла ошибка.

«Севилья» лидирует в группе J за счет разницы мячей, «Краснодар» и «Стандард» так же набрали по 6 очков после трех матчей.

Андрей Санталов

Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Он несчастен в «Коламбусе». Бобровский уже не против обмена
СМИ: Конте договорился о расторжении контракта с «Челси»
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
Капелло: Кокорин всегда вел себя профессионально, мне его жаль
ФИФА запретила проведение матча «Жирона» — «Барселона» в США
«Ак Барс» одержал 500-ю победу в КХЛ с Билялетдиновым во главе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь