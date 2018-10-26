УЕФА назвал гол Месы одним из лучших моментов тура в Лиге Европы
Твиттер Лиги Европы отметил первый гол «Севильи» с «Акхисаром» (6:0). Роке Меса попал в девятку дальним ударом, но перед этим испанцы разыграли комбинацию, в которой прошел пас пяткой.
Твиттер Лиги Европы отметил первый гол «Севильи» с «Акхисаром» (6:0). Роке Меса попал в девятку дальним ударом, но перед этим испанцы разыграли комбинацию, в которой прошел пас пяткой.
«Севилья» лидирует в группе J за счет разницы мячей, «Краснодар» и «Стандард» так же набрали по 6 очков после трех матчей.
Андрей Санталов