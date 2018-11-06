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16:10 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА подшутил над «Ромой» перед матчем Лиги чемпионов

Московский ЦСКА опубликовал в своем официальном аккаунте забавный ролик.

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Источник: РИА "Новости"

Видео стилизовано под старую советскую электронную игру «Ну, погоди!». В ролике волк, который, напомним, является символом «Ромы», пытается поймать в корзину мячи от игроков ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Московский ЦСКА примет «Рому» в матче группового этапа Лиги чемпионов 7 ноября. В настоящий момент «армейцы» занимают третье место в группе G с четырьмя набранными очками.

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