ЦСКА подшутил над «Ромой» перед матчем Лиги чемпионов
Московский ЦСКА опубликовал в своем официальном аккаунте забавный ролик.
Московский ЦСКА опубликовал в своем официальном аккаунте забавный ролик.
Видео стилизовано под старую советскую электронную игру «Ну, погоди!». В ролике волк, который, напомним, является символом «Ромы», пытается поймать в корзину мячи от игроков ЦСКА.
Московский ЦСКА примет «Рому» в матче группового этапа Лиги чемпионов 7 ноября. В настоящий момент «армейцы» занимают третье место в группе G с четырьмя набранными очками.