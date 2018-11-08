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11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Рамос разбил сопернику лицо и остался безнаказанным

Защитник «Реала» Серхио Рамос разбил локтем нос защитнику «Виктории» Милану Гавелу.

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Источник: Reuters

Инцидент произошел во время матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил со счетом 5:0.

В первом тайме Рамос в борьбе за мяч отмахнулся от Гавела локтем, попав сопернику в нос. Чешский футболист смог продолжить игру, но после первого тайма был заменен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный арбитр встречи Дениз Айтекин не зафиксировал нарушения со стороны Рамоса.

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