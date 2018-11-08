Рамос разбил сопернику лицо и остался безнаказанным

Инцидент произошел во время матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил со счетом 5:0.

В первом тайме Рамос в борьбе за мяч отмахнулся от Гавела локтем, попав сопернику в нос. Чешский футболист смог продолжить игру, но после первого тайма был заменен.