Рамос разбил сопернику лицо и остался безнаказанным
Защитник «Реала» Серхио Рамос разбил локтем нос защитнику «Виктории» Милану Гавелу.
Защитник «Реала» Серхио Рамос разбил локтем нос защитнику «Виктории» Милану Гавелу.
Инцидент произошел во время матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Реал» победил со счетом 5:0.
В первом тайме Рамос в борьбе за мяч отмахнулся от Гавела локтем, попав сопернику в нос. Чешский футболист смог продолжить игру, но после первого тайма был заменен.
Главный арбитр встречи Дениз Айтекин не зафиксировал нарушения со стороны Рамоса.