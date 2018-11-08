Футболист заработал странный пенальти в Лиге чемпионов

В середине первого тайма полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг споткнулся о газон в чужой штрафной и упал. Несмотря на то, что англичанина никто не толкал и не помогал упасть, главный арбитр встречи Виктор Кашшаи назначил пенальти в ворота «Шахтера». 11-метровый реализовал Габриэл Жезус.