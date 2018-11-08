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14:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист заработал странный пенальти в Лиге чемпионов

Эпизод произошел в матче группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Шахтером».

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Источник: Reuters

В середине первого тайма полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг споткнулся о газон в чужой штрафной и упал. Несмотря на то, что англичанина никто не толкал и не помогал упасть, главный арбитр встречи Виктор Кашшаи назначил пенальти в ворота «Шахтера». 11-метровый реализовал Габриэл Жезус.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча, который завершился победой «Сити» со счетом 6:0, Стерлинг признался, что не чувствовал контакта в момент падения и попросил прощения у судьи.

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