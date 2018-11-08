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18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Моуринью поиздевался над болельщиками «Ювентуса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сделал издевательский жест в адрес болельщиков «Ювентуса» после матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором английский клуб победил со счетом 2:1.

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Источник: Reuters

Сразу после окончания встречи португальский специалист не ушел в подтрибунное помещение, а скорчил гримасу в сторону итальянских фанатов.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Моуринью, его действия стали ответом на оскорбления, которые он слышал от болельщиков «Ювентуса» на протяжении всей игры.

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