Моуринью поиздевался над болельщиками «Ювентуса»

Сразу после окончания встречи португальский специалист не ушел в подтрибунное помещение, а скорчил гримасу в сторону итальянских фанатов.

По словам Моуринью, его действия стали ответом на оскорбления, которые он слышал от болельщиков «Ювентуса» на протяжении всей игры.