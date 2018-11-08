Моуринью поиздевался над болельщиками «Ювентуса»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сделал издевательский жест в адрес болельщиков «Ювентуса» после матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором английский клуб победил со счетом 2:1.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сделал издевательский жест в адрес болельщиков «Ювентуса» после матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором английский клуб победил со счетом 2:1.
Сразу после окончания встречи португальский специалист не ушел в подтрибунное помещение, а скорчил гримасу в сторону итальянских фанатов.
По словам Моуринью, его действия стали ответом на оскорбления, которые он слышал от болельщиков «Ювентуса» на протяжении всей игры.