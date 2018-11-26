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17:54 (мск), источник: Sportmail.ru

«Нападение одичаловых». Проморолик ЦСКА к матчу ЛЧ в стилистике «Игры престолов»

Зима близко.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА снял проморолик к матчу Лиги чемпионов с чешской «Викторией». Видео сделано в стилистике популярного сериала «Игра престолов».

«Приходи посмотреть, чтобы увидеть своими глазами: нападение одичаловых, игра за престол», — говорит закадровый голос в клипе армейцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА примет «Викторию» 27 ноября в 20.55 по московскому времени. В случае победы у армейцев останутся шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Андрей Санталов

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