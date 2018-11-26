«Нападение одичаловых». Проморолик ЦСКА к матчу ЛЧ в стилистике «Игры престолов»

ЦСКА снял проморолик к матчу Лиги чемпионов с чешской «Викторией». Видео сделано в стилистике популярного сериала «Игра престолов».



«Приходи посмотреть, чтобы увидеть своими глазами: нападение одичаловых, игра за престол», — говорит закадровый голос в клипе армейцев.