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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп: Человек делает вид, что умирает, а потом спокойно встает. За такое можно дать желтую

Ему не понравились падения игроков «ПСЖ».

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Источник: Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал судейство в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2). Игроки английской команды получили в этой игре 6 желтых карточек.

— Было очень много свистков. В Англии мы два года подряд брали приз за джентльменскую игру, а в матче с «ПСЖ» выглядели, как мясники, если посмотреть, сколько желтых карточек нам дали.

Это было умно со стороны «ПСЖ», особенно со стороны Неймара, но другие их игроки падали так, как будто серьезно пострадали. После этого нам не удалось сохранять спокойствие, мы стали играть слишком агрессивно, а это не идет на пользу в футболе. Но наша работа справляться с этим. Если судья позволяет так вести себя на поле, надо уметь справляться с этим.

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— Что думаете о фоле Вератти против Гомеса? Это красная карточка?

— Вот это мне не нравится в моей работе. У всех есть глаза, все могут это увидеть и написать об этом. Но это становится новостью, только когда я это говорю. Да, по-моему, это красная карточка. Но это ничего не меняет. Вы получаете из этого новость, а я выгляжу как лузер. Но мне все равно. Пусть так. Я очень хорошо видел этот момент с нарушением Вератти. Это точно карточка не желтого цвета, если сравнить с фолами, за которые дали другие 500 желтых.

— Что судьи могут сделать, если игроки притворяются, что получили травму?

— Я могу сказать 500 тысяч слов, но ни одно из них не хочу прочесть в завтрашних газетах. Хотя, я не буду их читать, так что могу сказать. У вас есть мозги, подумайте и напишите об этом или расскажите в эфире. Вы можете много чего сделать.

Желтые карточки можно давать за что угодно. Если человек падает, а ничего не было, можно дать желтую. Человек делает вид, что умирает, а потом спокойно встает. За такое можно дать желтую. Это неспортивное поведение.

В этом матче было много такого поведения. Матч был очень важным, поэтому многие вели себя так. Но это уже не футбол.

Не хочу сказать, что «Париж» не заслуживал победу. Они забили два гола, мы один, мы играли не очень хорошо. Я никогда не жду помощи от судьи. Я только ожидаю, что он успокоит футболистов, чтобы таких вещей не было. В футболе такое происходит не часто, но в этот раз это случилось, — рассказал Клопп.

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Андрей Санталов

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