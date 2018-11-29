Хабиб угадал точный счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал на матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль»



— Спасибо за приглашение, я первый раз в Париже, во Франции. Очень рад, что я посмотрю этот матч



— Сильно увлекаетесь футболом?



— Я знаю историю футбола за последние лет 20. Если взять ЧМ-1998, который выиграла Франция, я вам назову всех игроков. Даже сейчас.



— Ваш прогноз на сегодня?



— 2:1, «ПСЖ» победит «Ливерпуль», — ответил Хабиб перед игрой.



Позже Нурмагомедов выложил в сторис инстаграма несколько видео с матча и из раздевалки «ПСЖ», где игроки праздновали победу над «Ливерпулем».