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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб угадал точный счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Теперь он болеет за Париж.

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Источник: Reuters

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов побывал на матче Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль»

— Спасибо за приглашение, я первый раз в Париже, во Франции. Очень рад, что я посмотрю этот матч

— Сильно увлекаетесь футболом?

— Я знаю историю футбола за последние лет 20. Если взять ЧМ-1998, который выиграла Франция, я вам назову всех игроков. Даже сейчас.

— Ваш прогноз на сегодня?

— 2:1, «ПСЖ» победит «Ливерпуль», — ответил Хабиб перед игрой.

Позже Нурмагомедов выложил в сторис инстаграма несколько видео с матча и из раздевалки «ПСЖ», где игроки праздновали победу над «Ливерпулем».

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Андрей Санталов

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