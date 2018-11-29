Каррагер: Игрокам «ПСЖ» должно быть стыдно. Такое катание по полю можно увидеть только в детском саду

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер остался недоволен симуляциями игроков «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов. «На это было тяжело смотреть. Неймар начал валяться еще в первом тайме. Мы говорим об одном из лучших футболистов в мире, но за него было стыдно. Если он продолжит так себя вести, то этим и запомнится, а не тем, как хорошо он играл.

Мне нисколько не жалко игроков «ПСЖ». Если Клопп ими недоволен, то его можно понять. Даже Тиаго Силва, капитан «ПСЖ», падал у углового флажка и держался за лицо.



«ПСЖ» — отличная команда с очень хорошими игроками, им не надо прибегать к такой тактике, пусть игра в футбол сама говорит за них.



Им должно быть стыдно. Не знаю, как они потом возвращаются к семьям, разговаривают с ними. Такое катание по полю можно увидеть только в детском саду", — заявил Каррагер Viasport.



Андрей Санталов