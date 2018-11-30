Шмурнов: Если бы никакая дрянь не выбегала на поле, «Спартак» выиграл бы 3:0
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал инцидент в матче «Спартак» — «Рапид» в Лиге Европы, когда на поле к Денису Глушакову выбежал болельщик.
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал инцидент в матче «Спартак» — «Рапид» в Лиге Европы, когда на поле к Денису Глушакову выбежал болельщик.
«Кретинов, которые бросаются на своих игроков — неважно, кто как к кому относится, — нужно пожизненно не пускать на стадион.
Если бы сегодня на стадионе было 40 тысяч и никакая дрянь не выбегала на поле, «Спартак» выиграл бы 3:0. Абсолютно в этом уверен!
И это произошло при счете 1:0, напомню…" — написал Шмурнов в твиттере.
Болельщики «Спартака» и фанатское объединение «Фратрия» недовольны выходом Глушакова в составе
«Спартак» проиграл «Рапиду» 1:2, но сохранил шансы на выход из группы.
Андрей Санталов