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14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Шмурнов: Если бы никакая дрянь не выбегала на поле, «Спартак» выиграл бы 3:0

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал инцидент в матче «Спартак» — «Рапид» в Лиге Европы, когда на поле к Денису Глушакову выбежал болельщик.

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Источник: РИА "Новости"

«Кретинов, которые бросаются на своих игроков — неважно, кто как к кому относится, — нужно пожизненно не пускать на стадион.

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Если бы сегодня на стадионе было 40 тысяч и никакая дрянь не выбегала на поле, «Спартак» выиграл бы 3:0. Абсолютно в этом уверен!

И это произошло при счете 1:0, напомню…" — написал Шмурнов в твиттере.

Болельщики «Спартака» и фанатское объединение «Фратрия» недовольны выходом Глушакова в составе красно-белых. При этом игрока поддерживают остальные футболисты команды и главный тренер Олег Кононов.

«Спартак» проиграл «Рапиду» 1:2, но сохранил шансы на выход из группы.

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Андрей Санталов

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