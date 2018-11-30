Шмурнов: Если бы никакая дрянь не выбегала на поле, «Спартак» выиграл бы 3:0

«Кретинов, которые бросаются на своих игроков — неважно, кто как к кому относится, — нужно пожизненно не пускать на стадион.

Если бы сегодня на стадионе было 40 тысяч и никакая дрянь не выбегала на поле, «Спартак» выиграл бы 3:0. Абсолютно в этом уверен!



И это произошло при счете 1:0, напомню…" — написал Шмурнов в твиттере.



Болельщики «Спартака» и фанатское объединение «Фратрия» недовольны выходом Глушакова в составе красно-белых. При этом игрока поддерживают остальные футболисты команды и главный тренер Олег Кононов.



«Спартак» проиграл «Рапиду» 1:2, но сохранил шансы на выход из группы.